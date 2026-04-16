A importância dos cílios para a saúde dos olhos

Os cílios estão presentes em diversas espécies de animais, com exceção dos artrópodes e nematódeos, e desempenham funções importantes nesses organismos. Em microrganismos, como certos protozoários, eles servem para a locomoção ou para movimentar o líquido ao redor, o que facilita a interação com o ambiente.
Nos seres humanos, há cerca de 120 a 250 cílios na pálpebra superior, com 8 a 12 mm de comprimento, enquanto na pálpebra inferior esse número varia de 50 a 150, com 6 a 8 mm. Além disso, a cor dos cílios geralmente é semelhante à do cabelo. Ao longo do dia, é normal perder de 2 a 3 cílios por olho, já que cada fio tem um ciclo de vida de cerca de 90 a 150 dias e, depois disso, cai e nasce um novo no lugar.
Outra função importante dos cílios é que eles também ajudam a reduzir a entrada de luz excessiva nos olhos e funcionam como uma espécie de barreira natural que suaviza a intensidade da luminosidade que chega aos olhos.
Em relaÃ§Ã£o ao cuidado dos cÃlios, alguns hÃ¡bitos simples no dia a dia jÃ¡ fazem diferenÃ§a. Ã? importante manter a higiene, lavar os cÃlios e as pÃ¡lpebras com Ã¡gua e produtos suaves, como sabonete neutro, alÃ©m de remover a maquiagem com cuidado, usando produtos hipoalergÃªnicos. Outro ponto essencial Ã© evitar coÃ§ar os olhos, principalmente com as mÃ£os sujas, para nÃ£o causar irritaÃ§Ãµes ou danos aos cÃlios.
Os alongamentos ou os cílios postiços fazem mal? Eles podem fazer, se não forem aplicados corretamente e se a pessoa não tomar todos os cuidados necessários. Por isso, é importante procurar profissionais qualificados, usar produtos de boa qualidade e verificar se há alergia a algum produto. Caso contrário, podem causar irritações, inflamações e outros problemas mais graves.