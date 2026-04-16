Galeria A importância dos cílios para a saúde dos olhos Você já se perguntou para que servem os cílios e qual é a função deles nos nossos olhos? Eles fazem parte de um conjunto maior de estruturas de proteção dos olhos, que inclui as pálpebras e a produção de lágrimas. Os cílios, em particular, desempenham um papel fundamental na proteção dos olhos e funcionam como uma barreira contra elementos que não podem entrar em contato com o globo ocular, como poeira, sujeiras e pequenos detritos. Além disso, os cílios atuam como sensores; por exemplo, no caso Por Flipar

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