Galeria Conhece o maxixe? Hortaliça regula a glicose e tem função na imunidade Popular no Norte e Nordeste do Brasil, o maxixe chama atenção pelo sabor levemente amargo e textura crocante. Além de compor pratos típicos, ele pode contribuir para a saciedade e auxiliar na eliminação de líquidos. Por Flipar

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