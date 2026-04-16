Animais Banda de rock Pink Floyd inspira nome de nova espécie de aranha descoberta na América do Sul Cientistas sul-americanos descobriram na ColÃŽmbia uma nova espÃ©cie de aranha batizada de Pikelinia floydmuraria, nome que homenageia a banda Pink Floyd e o Ã¡lbum 'The Wall', lanÃ§ado em 1979. Com apenas 3 a 4 milÃ­metros, a espÃ©cie vive em frestas e paredes de construÃ§Ãµes e integra o grupo das aranhas sinantrÃ³picas, adaptadas a ambientes urbanos prÃ³ximos aos seres humanos. Apesar do tamanho reduzido, ela atua como predadora eficiente de insetos como moscas, mosquitos, formigas e besouros, podendo Por Flipar

DivulgaÃ§Ã£o/Leonardo Delgado-Santa