Banda de rock Pink Floyd inspira nome de nova espécie de aranha descoberta na América do Sul

Como estratégia de caça, a espécie costuma construir teias perto de fontes de luz artificial, o que aumenta sua eficiência na captura de alimento e destaca seu papel no controle natural de pragas urbanas.
O estudo também trouxe novas informações sobre a espécie Pikelinia fasciata, descoberta em 1902 nas Ilhas Galápagos, e revelou semelhanças e diferenças anatômicas que podem indicar relações evolutivas entre elas. Os pesquisadores agora planejam análises de DNA para entender melhor a origem e o impacto ambiental desse aracnídeo em ambientes humanos.
A formação inicial da banda contou com Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, responsáveis pelo estilo psicodélico dos primeiros trabalhos. O álbum de estreia, 'The Piper at the Gates of Dawn', apresentou composições experimentais e letras inspiradas em fantasia e imaginação.
Problemas de saúde de Syd Barrett levaram à entrada de David Gilmour, fato que marcou uma nova fase artística da banda. A partir desse momento, Roger Waters assumiu papel central na direção conceitual das obras do grupo.
Nos anos seguintes, a banda desenvolveu um som mais elaborado, com uso criativo de estúdio e longas passagens instrumentais. Em 1973, o lançamento do disco 'The Dark Side of the Moon' proporcionou um enorme sucesso mundial e fez o grupo permanecer por anos nas paradas musicais.
Em 1975, o álbum 'Wish You Were Here' homenageou Syd Barrett e criticou a indústria musical. Dois anos depois, foi a vez do lançamento de 'Animals', que apresentou letras com forte teor político e social.
Em 1979, 'The Wall' consolidou a fama do grupo com narrativa sobre isolamento emocional e conflitos pessoais. O álbum gerou espetáculos grandiosos e passou a ser considerado um dos projetos mais ambiciosos da história do rock.
Nos anos seguintes, as tensões internas culminaram na saída de Wright e, posteriormente, em uma disputa judicial intensa quando Waters deixou o conjunto em 1985. David Gilmour e Nick Mason mantiveram a banda ativa com novos trabalhos e turnês internacionais.
O legado do Pink Floyd transcende a música, pois seus shows revolucionaram o uso de luzes, efeitos visuais e sistemas de som surround. A banda influenciou gerações de artistas e ampliou as possibilidades do rock progressivo.
Mesmo após longos períodos de inatividade, o grupo preservou enorme prestígio cultural e até hoje permanece como referência na história da música contemporânea. A Sony Music finalizou a aquisição do acervo fonográfico da banda em outubro de 2024, em uma transação avaliada em cerca de 400 milhões de dólares.
O acordo abrange a propriedade das gravações originais, os direitos sobre a marca e o licenciamento de produtos oficiais do grupo. No entanto, o contrato excluiu os direitos de edição das composições, o que garante que os autores ainda mantenham o controle sobre as partituras e letras das obras.