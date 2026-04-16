Gastronomia Veja como congelar alimentos da forma correta e ganhe tempo no dia a dia Cozinhar com antecedência é uma estratégia que facilita a rotina, mas exige atenção. Ao congelar alimentos, cuidados com higiene e armazenamento são essenciais para manter a qualidade e evitar riscos à saúde. Por Flipar

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