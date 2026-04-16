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Descubra origens de nomes de pratos famosos

Alguns pratos famosos carregam histórias curiosas em seus nomes. Muitas vezes, essas denominações surgem de homenagens, acontecimentos ou até lendas, adicionando uma camada cultural ao que está no prato.

Por Flipar
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Strogonoff: O strogonoff é um prato de origem ligada à Rússia imperial e recebeu esse nome em homenagem à família Stroganov.

Reproduc?a?o/ReceiUnilever Food Solutions

Inicialmente restrito à aristocracia, o prato se espalhou pelo mundo e ganhou variações conforme a cultura de cada país. No Brasil, tornou-se um clássico, embora seja bem diferente da receita original russa feita com creme azedo.

Fernando Sadao Shiraishi/Pixabay

Filé Oswaldo Aranha: Prato tradicional da culinária carioca, recebeu esse nome em homenagem ao diplomata gaúcho Oswaldo Aranha, frequentador do Restaurante Cosmopolita, no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940.

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A receita surgiu a partir de suas preferências pessoais — filé alto com muito alho frito, acompanhado de arroz, farofa e batatas portuguesas — e fez tanto sucesso entre os clientes que acabou incorporada ao cardápio.

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Cachorro-quente: O nome cachorro-quente surgiu a partir da popularização da salsicha frankfurter nos Estados Unidos, levada por imigrantes alemães no século 19.

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A salsicha longa passou a ser chamada informalmente de dachshund sausage, em referência ao formato semelhante ao do cachorro da raça dachshund. Com o tempo, a expressão foi abreviada para 'hot dog'.

Hannah Chen/Pixabay

Feijão-Tropeiro: O feijão-tropeiro surgiu no Brasil colonial como uma refeição prática dos tropeiros que viajavam pelo interior do país entre os séculos 17 e 19.

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Criado para atender às necessidades das longas jornadas, o prato combinava feijão, farinha de mandioca e carnes conservadas. Com o tempo, novos ingredientes como ovos e cebola foram adicionados.

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Macaron: O macaron teria chegado à França no século 16, levado da Itália por Catherine de Médici, onde era conhecido como “Doce da Rainha” e apreciado pela nobreza. Inicialmente, era um simples biscoito de amêndoas, sem recheio, feito com claras, açúcar e farinha de amêndoas.

Chelsea Audibert/Unsplash

A versão colorida e recheada, hoje símbolo da confeitaria francesa, surgiu apenas no século 20, em Paris, com Pierre Hermé, da Ladurée, que transformou o macaron em um ícone da alta gastronomia.

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Panetone: A origem mais famosa do panetone é atribuída a uma lenda do século 15, na corte de Milão, quando um ajudante chamado Toni improvisou uma nova sobremesa após um erro na cozinha, misturando frutas e açúcar a um pão de fermentação.

JetalProduções por Pixabay

A criação foi tão bem recebida pela nobreza que o doce passou a ser chamado de 'pan di Toni', termo que evoluiu foneticamente até se tornar o conhecido Panetone.

Flickr - N i c o l a

Caipirinha: O nome caipirinha tem origem social e cultural, derivado do termo “caipira”, usado para designar moradores do interior brasileiro, principalmente do Sudeste, com o diminutivo reforçando um tom afetivo.

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A bebida surgiu no meio rural, onde cachaça, limão e açúcar eram comuns, sendo consumida tanto como refresco quanto como preparo caseiro para aliviar resfriados. Ao se popularizar nas cidades, o nome foi preservado.

Flickr - turismobahia

Brigadeiro: O nome brigadeiro refere-se à patente militar de Eduardo Gomes, então oficial da Força Aérea Brasileira e candidato à Presidência da República em 1945.

Freepik/chandlervid85

Durante sua campanha, seus apoiadores passaram a vender um doce feito de leite condensado, chocolate e manteiga para arrecadar fundos, que era chamado de “doce do brigadeiro”.

Felippe Lopes/Unsplash

Pé-de-Moleque: O nome pé-de-moleque tem origem incerta. A interpretação mais aceita vem do aspecto irregular e endurecido do doce, semelhante ao chão áspero das ruas antigas, que também recebia esse nome.

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Outra versão sugere que o nome nasceu do grito dos vendedores de rua para as crianças que tentavam ganhar o doce: 'pede, moleque!'. Outra hipótese foca na consistência dura do doce, que muitas vezes era quebrado com os pés pelas crianças.

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