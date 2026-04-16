Estilo de Vida Veja como é a vida na cidade mais alta do mundo Localizada nos Andes peruanos, La Rinconada desafia os limites da vida em grandes altitudes. A mais de 5 mil metros acima do nível do mar, é considerada a cidade habitada mais alta do planeta, com condições extremas que impactam o dia a dia dos moradores. Por Flipar

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