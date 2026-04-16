Notícias Conheça diferentes tipos de ninhos, lugares de abrigo e proteção Quando se fala em ninho, muita gente imagina algo simples — mas a natureza vai muito além disso. Diversas espécies constroem estruturas elaboradas e surpreendentes, pensadas para proteger ovos e filhotes de predadores e das condições do ambiente. Por Flipar

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