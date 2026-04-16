Galeria Idoso entra para o livro dos recordes como o homem mais velho do Brasil: ‘esbanja saúde’ Histórias de longevidade costumam despertar curiosidade e admiração por revelarem trajetórias que atravessam diferentes épocas e transformações sociais. Pessoas que alcançam idades muito avançadas se tornam testemunhas vivas de mudanças profundas na história, seja onde vivem ou do mundo como um todo. Além disso, esses casos chamam atenção por hábitos simples, rotinas tranquilas e condições de saúde muitas vezes surpreendentes. No Brasil, exemplos assim também ganham destaque e reconhecimento púb Por Flipar

Steve Buissinne/Pixabay