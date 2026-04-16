Idoso entra para o livro dos recordes como o homem mais velho do Brasil: ‘esbanja saúde’

É o caso de um brasileiro de 118 anos que passou a integrar oficialmente o RankBrasil, livro dos recordes nacionais que existe desde 1999. Luís Carlos dos Santos, chamado carinhosamente de Luizinho, recebeu o reconhecimento como o homem mais velho do país.
A confirmação do título ocorreu após análise documental que comprovou sua data de nascimento. Desde 1971, ele vive no Lar São Vicente de Paulo, que fica em Elói Mendes, Minas Gerais. É o morador com mais tempo de casa.
Com essa idade, Luizinho supera os registros de longevidade apontados em rankings internacionais — de acordo com o Guinness World Records, a pessoa mais velha viva atualmente é uma mulher britânica de 116 anos.
A inclusão no ranking brasileiro aconteceu após uma verificação minuciosa conduzida pela equipe responsável. Documentos antigos foram localizados e conferidos para garantir a autenticidade das informações.
O diretor jurídico da instituição, Luciano Ferreira Lopes, explicou que houve necessidade de buscar registros históricos em cartório para validar a data de nascimento. Após essa etapa, o reconhecimento tornou-se oficial.
Mesmo com idade tão avançada, Luizinho utiliza apenas vitaminas e mantém quadro de saúde considerado estável pela equipe do lar. “Não temos registro de ele ter ficado doente, nem na época da Covid. Ele não toma remédios, apenas vitaminas. A saúde dele é ótima”, disse a gerente do lar, Maria Caroline de Sousa Vitoriano.
No cotidiano, o idoso preserva hábitos simples, sem grandes alterações ao longo do tempo. Embora tenha perdido a fala com o passar dos anos, continua compreendendo o ambiente ao redor e se comunica por gestos e movimentos da cabeça.
Segundo o cuidador José Edmilson Ozelani, Luizinho demonstra comportamento bastante independente e prefere realizar sozinho muitas das atividades diárias. Uma de suas práticas habituais é a organização de pequenos objetos pessoais pelo quarto.
Antes de viver na instituição, Luizinho foi lavrador na cidade de Três Pontas, também em Minas Gerais, onde construiu sua trajetória ligada ao trabalho rural. Seu ano de nascimento foi marcado por acontecimentos importantes no país como a morte de Machado de Assis e o nascimento do cantor e compositor Cartola.
Funcionários relatam que Luizinho ocupa lugar especial na rotina da instituição e costuma ser apresentado aos novos funcionários logo nos primeiros dias. “Ele é muito querido aqui dentro”, afirmou a gerente.
“Tomando muito café, comendo bolachinhas, no tempo dele, devagarzinho… Pelo jeito, seu Luizinho ainda vai nos dar muitas alegrias', comentou o diretor jurídico da instituição, Luciano Lopes.