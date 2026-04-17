Automobilismo e carros Graxa: para que serve e como funciona esse lubrificante essencial A graxa é um lubrificante semissólido amplamente utilizado na indústria e no cotidiano para reduzir o atrito entre superfícies metálicas. Ela atua protegendo componentes mecânicos contra desgaste e corrosão. Diferentemente dos óleos lubrificantes, ela apresenta maior viscosidade e aderência, condições que permitem a sua aplicação em peças que operam sob altas cargas ou nas quais o lubrificante líquido não permaneceria por muito tempo, como rolamentos, engrenagens e articulações automotivas. Por Flipar

- Reprodução do Flickr Mosil Lubricants