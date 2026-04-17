Galeria Fusos horários: o que são e quantos existem no mundo O planeta Terra gira em torno do próprio eixo em cerca de 24 horas, e para organizar essa rotação em relação ao tempo, dividiu-se o globo em 24 fusos horários. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus de longitude, totalizando os 360 graus da circunferência terrestre. Essa divisão garante que diferentes regiões tenham referência padronizada de horário, facilitando, assim, a comunicação global. Por Flipar

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