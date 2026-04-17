Entretenimento Ícone brasileiro em alta: Wagner Moura estampa capa da Time e reforça influência global O ator brasileiro Wagner Moura foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026 pela revista Time, impulsionado por sua projeção internacional e indicação ao Oscar. A publicação destacou seu “charme discreto” e o definiu como um contraponto ao mundo digital, com estilo considerado mais “analógico”. Por Flipar