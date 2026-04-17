Casa do Peter Pan vira realidade: Disney lança condomínios com casas inspiradas em seus clássicos

Um dos destaques do projeto é a 'Lost Key Cottage', residência temática de cinco quartos feita com inspiração no clássico 'Peter Pan', de 1953, concebida para transportar os ocupantes para a Terra do Nunca.
O desenvolvimento das comunidades 'Storyliving' conta com a participação dos 'Walt Disney Imagineers', profissionais responsáveis por idealizar atrações, cenários imersivos e experiências narrativas dos parques da empresa.
Segundo Josh D'Amaro, presidente da divisão de Parques, Experiências e Produtos da Disney, a proposta amplia o tradicional “storytelling” da companhia para um conceito de “storyliving”, no qual a narrativa passa a integrar o cotidiano dos residentes.
Esses condomínios incluem equipes treinadas conforme os padrões de hospitalidade da Disney e oferecem acesso a atividades exclusivas, como programas de bem-estar, eventos culturais, oficinas culinárias e experiências temáticas.
O primeiro projeto dessa linha foi o Cotino, localizado em Rancho Mirage, na região do Coachella Valley, na Califórnia, área frequentada por Walt Disney durante períodos de descanso com a família.
O empreendimento inclui diferentes tipos de moradia e um lago artificial de aproximadamente 9,7 hectares com tecnologia Crystal Lagoons, projetado para manter águas cristalinas de maneira sustentável. Interessados já podem adquirir casas do Cotino, cujos preços partem de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).
Já o Asteria ocupará uma ampla área de aproximadamente 6,07 km² e deverá incluir mais de 4 mil moradias de diferentes tipologias, entre casas unifamiliares, duplexes e residências voltadas ao público acima de 55 anos.
Segundo informações divulgadas pela revista People, a comercialização das unidades deve começar no fim de 2027, enquanto a chegada dos primeiros moradores está prevista para o fim de 2028.
O complexo contará com o Second Star Club — nome que faz referência à bússola celestial da animação 'Peter Pan' —, uma espécie de ponto de encontro da comunidade com áreas esportivas, ambientes criativos, centro de bem-estar e restaurante.
Entre suas estruturas principais estão o gramado central Aster Green, com direito a cinema ao ar livre, o restaurante Marquet Hall e o pavilhão de eventos Piedmont Proper, além de piscinas, quadras esportivas e playgrounds.
A Lost Key Cottage poderá ser reservada tanto para hospedagens curtas quanto para celebrações especiais, como aniversários, festas do pijama e reuniões de família, ampliando a proposta de experiências imersivas dentro da comunidade.
O conceito segue a mesma linha da Parr House, inspirada no filme 'Os Incríveis' presente no Cotino. Embora as demais residências do Asteria não tenham uma tematização tão marcante, elas incorporam elementos sutis do estilo Disney em sua arquitetura e ambientação.