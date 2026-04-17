Galeria Casa do Peter Pan vira realidade: Disney lança condomínios com casas inspiradas em seus clássicos Para muitas pessoas, os parques da The Walt Disney Company representam a forma mais próxima de experimentar o universo mágico criado pela marca. No entanto, a empresa passou a investir em um novo conceito de moradia temática por meio do projeto 'Storyliving by Disney', lançado em 2022 com a proposta de levar elementos narrativos e de design típicos de seus parques para comunidades residenciais nos Estados Unidos. A iniciativa revelou recentemente novidades sobre o Asteria, empreendimento planeja Por Flipar

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