Espanhol Entre mouros e flamenco: descubra a Andaluzia, um orgulho espanhol A Andaluzia é uma região autônoma no sul da Espanha que reúne história, cultura e paisagens únicas. É marcada pela herança do Al-Andalus, período de domínio muçulmano que deixou monumentos como a Alhambra e a Mesquita-Catedral de Córdoba. Ao mesmo tempo, é terra de tradições como o flamenco e festas populares que atraem visitantes de todo o mundo. A diversidade geográfica impressiona: praias ensolaradas na Costa del Sol convivem com montanhas nevadas da Sierra Nevada. Por Flipar

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