Galeria Patrimônio mundial e orgulho do Camboja: conheça Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo Ao longo da história, grandes civilizações deixaram monumentos capazes de atravessar séculos e preservar memórias de sua fé, poder e organização social. Essas construções revelam valores culturais profundos e demonstram o domínio técnico alcançado por povos antigos. Em diferentes regiões da Ásia, templos monumentais continuam a despertar interesse por sua simbologia e imponência arquitetônica. Entre esses exemplos notáveis, destaca-se o impressionante complexo de Angkor Wat, localizado no atual Por Flipar

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