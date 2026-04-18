Galeria Mosteiros, conventos e abadias são locais sagrados históricos importantes até hoje; conheça Ao longo da história, diferentes tradições religiosas criaram espaços dedicados ao silêncio, à reflexão e à vida comunitária orientada por valores espirituais. Esses ambientes surgiram como alternativas ao ritmo cotidiano das sociedades, oferecendo um caminho de interiorização e disciplina pessoal. Ao longo dos séculos, essas edificações se tornaram também referências culturais, arquitetônicas e sociais em várias regiões do mundo. Até hoje, despertam curiosidade por sua organização, simbolismo e Por Flipar

Dean Moriarty/Pixabay