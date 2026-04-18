Galeria Bebida doce e cremosa feita com arroz é popular em festivais no Japão; conheça o amazake A culinária japonesa reúne técnicas transmitidas ao longo de gerações e refletem a relação do país com ingredientes simples e naturais. Entre essas tradições, destacam-se bebidas que combinam sabor, simbolismo e funções culturais específicas dentro do cotidiano e das celebrações. Muitas delas também revelam conhecimentos antigos sobre fermentação e aproveitamento do arroz, base da alimentação local. Um exemplo é o amazake, que ocupa um lugar especial como exemplo da gastronomia tradicional prese Por Flipar

Freepik/jcomp