Bebida doce e cremosa feita com arroz é popular em festivais no Japão; conheça o amazake

Um deles utiliza o fungo koji para quebrar o amido do arroz em açúcares simples, enquanto o outro mistura sobras de saquê — embora a variedade sem álcool seja a mais comum no cotidiano.
O sabor adocicado surge da conversão natural do amido do arroz em açúcares durante o processo de fermentação controlada. Por essa característica, o amazake não exige adição de açúcar refinado na preparação tradicional.
Historicamente, a bebida era muito popular durante o período Edo, servida quente no inverno ou gelada no verão. Hoje, o amazake marca presença em festivais tradicionais, como o Hina Matsuri, e ganha espaço em dietas modernas como substituto saudável do açúcar refinado.
A bebida tem um grande valor nutricional, com presença de vitaminas do complexo B, aminoácidos e enzimas naturais. Por esse motivo, a tradição popular japonesa costuma associar o amazake ao fortalecimento do organismo e ao equilíbrio alimentar.