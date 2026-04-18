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Bebida doce e cremosa feita com arroz é popular em festivais no Japão; conheça o amazake

A culinária japonesa reúne técnicas transmitidas ao longo de gerações e refletem a relação do país com ingredientes simples e naturais. Entre essas tradições, destacam-se bebidas que combinam sabor, simbolismo e funções culturais específicas dentro do cotidiano e das celebrações. Muitas delas também revelam conhecimentos antigos sobre fermentação e aproveitamento do arroz, base da alimentação local. Um exemplo é o amazake, que ocupa um lugar especial como exemplo da gastronomia tradicional prese

Por Flipar
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Um deles utiliza o fungo koji para quebrar o amido do arroz em açúcares simples, enquanto o outro mistura sobras de saquê — embora a variedade sem álcool seja a mais comum no cotidiano.

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O sabor adocicado surge da conversão natural do amido do arroz em açúcares durante o processo de fermentação controlada. Por essa característica, o amazake não exige adição de açúcar refinado na preparação tradicional.

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Historicamente, a bebida era muito popular durante o período Edo, servida quente no inverno ou gelada no verão. Hoje, o amazake marca presença em festivais tradicionais, como o Hina Matsuri, e ganha espaço em dietas modernas como substituto saudável do açúcar refinado.

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A bebida tem um grande valor nutricional, com presença de vitaminas do complexo B, aminoácidos e enzimas naturais. Por esse motivo, a tradição popular japonesa costuma associar o amazake ao fortalecimento do organismo e ao equilíbrio alimentar.

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