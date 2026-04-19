Galeria Sabe? Entenda como se forma a chuva de granizo Tempestades de granizo têm chamado atenção no Brasil pelos estragos que causam. O fenômeno ocorre quando gotas de água congelam em grandes altitudes, formando pedras de gelo que caem com força, podendo provocar danos e riscos à população. Por Flipar

Etienne Marais/Pixabay