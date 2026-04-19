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Benefícios para o corpo e para o meio ambiente: fruta pouco conhecida da Mata Atlântica, uvaia tem até 4 vezes mais vitamina C que a laranja

A biodiversidade do Mata Atlântica abriga uma grande variedade de espécies vegetais com potencial alimentar, medicinal e ambiental ainda pouco conhecido pelo público. Muitas dessas frutas nativas desempenham papel importante na conservação dos ecossistemas e na valorização da flora brasileira. Um crescente interesse por alimentos naturais que unem saúde e sustentabilidade tem incentivado o resgate de espécies tradicionais e o fortalecimento de práticas agrícolas mais equilibradas no Brasil. Ness

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores

A uvaia é uma fruta nativa da Mata Atlântica que vem despertando cada vez mais interesse por seu valor nutricional e por sua relevância ambiental no Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

Reprodução do Flickr Edson Bueno de Camargo

Nos últimos anos, o aumento da procura por alimentos naturais e iniciativas de recuperação de áreas degradadas contribuiu para ampliar sua visibilidade entre produtores rurais, pesquisadores e ambientalistas.

Reprodução do Flickr André Benedito

Além de seu potencial alimentar, a espécie desempenha papel importante na recomposição de ecossistemas, já que seus frutos atraem aves e pequenos animais, favorecendo a circulação de sementes e o equilíbrio da fauna local.

Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores

Por essa razão, o cultivo da uvaia é frequentemente incentivado em projetos de reflorestamento e em áreas de preservação permanente, onde contribui para a recuperação de habitats naturais degradados.

Reprodução do Flickr Porã Artes

A árvore que produz a fruta, conhecida como uvaieira, pode alcançar entre 6 e 13 metros de altura e apresenta flores brancas ornamentais que também valorizam paisagens urbanas e rurais.

Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores

Seu tronco pode chegar a ter 50 centÃ­metros de diÃ¢metro, embora a madeira tenha uso restrito e de carÃ¡ter local, o que reforÃ§a a importÃ¢ncia maior da espÃ©cie pela produÃ§Ã£o dos frutos e pelo impacto positivo sobre o meio ambiente.

DivulgaÃ§Ã£o/Thiago Fernandes

A frutificação acontece entre setembro e janeiro, período em que a uvaia pode ser encontrada fresca com maior facilidade. Quando madura, ela apresenta coloração amarela intensa, formato arredondado e casca fina com leve textura aveludada.

Reprodução do Instagram @ricardo__cardim

A uvaia brilha por suas propriedades funcionais, chegando a concentrar níveis de vitamina C quatro vezes superiores aos da laranja. Além disso, a presença de carotenoides e antioxidantes faz desta fruta uma aliada poderosa no combate ao envelhecimento celular e na prevenção de patologias cardíacas.

Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores

Seu sabor concentra uma acidez acentuada que direciona seu uso preferencialmente para a elaboração de derivados como licores, geleias, sorvetes e compotas artesanais, superando a barreira da oxidação rápida que o consumo in natura impõe.

Reprodução do Instagram @casa.planta

Tradicionalmente, a fruta também é associada a propriedades digestivas e pode colaborar no controle do colesterol e da pressão arterial, reforçando seu valor dentro de uma alimentação equilibrada.

Reprodução do Youtube Canal IFSC

Além dos benefícios à saúde, o cultivo da uvaia contribui para reduzir a dependência de espécies exóticas em projetos ambientais e ainda pode gerar oportunidades econômicas para pequenos produtores.

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