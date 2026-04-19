Galeria Benefícios para o corpo e para o meio ambiente: fruta pouco conhecida da Mata Atlântica, uvaia tem até 4 vezes mais vitamina C que a laranja A biodiversidade do Mata Atlântica abriga uma grande variedade de espécies vegetais com potencial alimentar, medicinal e ambiental ainda pouco conhecido pelo público. Muitas dessas frutas nativas desempenham papel importante na conservação dos ecossistemas e na valorização da flora brasileira. Um crescente interesse por alimentos naturais que unem saúde e sustentabilidade tem incentivado o resgate de espécies tradicionais e o fortalecimento de práticas agrícolas mais equilibradas no Brasil. Ness Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores