Economia Utensílios de cozinha de melamina são seguros para usar? Você sabe o que é a melamina? Muita gente deve ter utensílios desse material na cozinha, como pratos, copos e travessas, mas não saber. Utensílios de melamina são muito populares por serem mais baratos, parecer com à porcelana e serem resistentes, apesar de serem leves. No entanto, apesar dessas vantagens, existem questões importantes relacionadas à como e onde usar esse material que muitas pessoas desconhecem. Por Flipar

Wikimedia Commons / Dwight Burdette