Animais Por que o galo canta sempre no mesmo horário? Muitas pessoas já escutaram pela manhã ou já foram acordadas pelo canto do galo antes do amanhecer ou quando o dia está amanhecendo. Um comportamento que ele repete todos os dias no mesmo horário, por isso é normal associarem esse comportamento ao início do dia. No entanto, esse hábito está longe de ser aleatório ou apenas uma resposta à luz do sol. Trata-se de um comportamento instintivo ligado à biologia, à organização social e à sobrevivência da espécie. Mesmo em ambientes urbanos ou controla Por Flipar

Imagem de Andreas Neumann por Pixabay