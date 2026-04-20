Artes Torre de Hércules: o farol em atividade mais antigo do mundo segue imponente há quase dois mil anos na costa da Galícia A Torre de Hércules, localizada na Galícia, Espanha, é um monumento único que atravessa séculos de história e permanece como símbolo marcante da região. Considerado o farol em funcionamento mais antigo do mundo, ele foi originalmente construído pelos romanos e continua ativo até hoje. Sua estrutura imponente à beira do Atlântico revela a engenhosidade da arquitetura antiga aliada à adaptação ao longo do tempo. Mais do que uma obra técnica, o local reúne lendas, tradições e grande valor cultural Por Flipar

Luis Miguel Bugallo Sánchez WIKIMEDIA COMMONS