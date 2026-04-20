Galeria Entre areia e neve: os contrastes extremos das regiões desérticas e montanhosas do Irã O Irã é um país de contrastes geográficos impressionantes, onde desertos áridos convivem com cadeias montanhosas majestosas. Essa diversidade se reflete tanto nas paisagens quanto no modo de vida das populações locais. Regiões como o Dasht-e Kavir e o Dasht-e Lut contrastam com áreas montanhosas como a Cordilheira de Alborz. Esse cenário molda a cultura, a economia e até os hábitos cotidianos. Explorar essas áreas é mergulhar em um mosaico de tradições, desafios ambientais e belezas naturais que Por Flipar

reibai wikimedia commons