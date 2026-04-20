Celebridades e TV Jennifer Garner fala sobre criar filhos com Ben Affleck após separação Jennifer Garner falou recentemente em entrevistas sobre os desafios de criar os filhos ao lado do ex-marido Ben Affleck e como a separação mudou a dinâmica familiar. Ela explicou que, ao dividir a criação dos três filhos em casas diferentes, cada um acaba assumindo o papel de pai e mãe quando necessário. A atriz também comentou que teve dificuldades em lidar com as fofocas e matérias sensacionalistas sobre ela e os filhos na época do divórcio. Ela disse: “Eu não consigo consumir fofocas sobre mi Por Flipar

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