Galeria Portão de Brandenburgo: o monumento que atravessou impérios, guerras e divisões para se tornar símbolo da reunificação e da identidade alemã O Portão de Brandenburgo é um dos monumentos mais emblemáticos da Europa e símbolo marcante da história alemã. Localizado no coração de Berlim, ele atravessou séculos como testemunha de transformações políticas e sociais profundas. Sua imagem está associada tanto a períodos de divisão quanto à reunificação do país. Construído no século XVIII, tornou-se referência cultural e arquitetônica. Ao longo do tempo, ganhou novos significados e funções. Hoje, é também um dos pontos turísticos mais visitad Por Flipar

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