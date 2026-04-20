Estilo de Vida Lavanda: a planta perfumada que une beleza, aroma e bem-estar em um só cultivo A lavanda, do gênero Lavandula, é uma planta aromática amplamente conhecida por seu perfume suave e propriedades relaxantes. Cultivada em diferentes regiões do mundo, reúne diversas espécies adaptadas a variados climas e solos. Sua presença é marcante tanto em jardins quanto na composição de produtos de bem-estar, perfumaria e cuidados pessoais. Com flores delicadas e coloração característica, destaca-se também pelo valor ornamental e pela capacidade de atrair polinizadores. Além disso, é associ Por Flipar

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