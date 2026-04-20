Entretenimento Peteca: do jogo indígena ancestral ao esporte moderno que atravessa gerações A peteca é um dos brinquedos mais tradicionais do Brasil, conhecida por sua simplicidade e pela capacidade de entreter pessoas de diferentes idades. Sua origem remonta aos povos indígenas brasileiros, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Feita inicialmente com palha, folhas e penas, ela já era usada como forma de lazer e também de treinamento físico. A prática consistia em manter o objeto no ar com as mãos, sem deixá-lo cair no chão. Com o tempo, o brinquedo atravessou gerações e r Por Flipar

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