Galeria Vitamina D: como o sol e a alimentação influenciam sua saúde A vitamina D é, na verdade, um hormônio produzido pelo próprio organismo, essencial para diversas funções do corpo. Ela é sintetizada na pele a partir da exposição à luz solar, o que a diferencia de outras vitaminas obtidas principalmente pela alimentação. Esse processo natural faz com que fatores como clima, rotina e uso de proteção solar influenciem diretamente seus níveis. Por isso, muitas pessoas apresentam dúvidas sobre a quantidade ideal e as melhores formas de obtê-la. Manter níveis adequ Por Flipar

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