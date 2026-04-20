Qual é a origem do Pisco?

A origem do nome “pisco” remonta à palavra quechua “pisku”, que significa “pássaro”, além de também ser o nome de uma região no Peru. Foi nesse local, ainda no período colonial, que surgiram registros antigos da produção da bebida a partir da destilação do vinho. Documentos históricos indicam que, já no século 17, o pisco fazia parte do cotidiano peruano.
Por outro lado, o Chile também possui uma longa tradição na produção de pisco, iniciada na metade do século 18, no Vale do Elqui, uma terra aos pés da Cordilheira dos Andes, na fazenda La Torre, localizada na área hoje conhecida como Pisco Elqui, na região de Coquimbo. A bebida se tornou bastante popular no país, a ponto de ganhar uma data comemorativa oficial.
Com isso, os dois países têm versões próprias do destilado, cada uma com características e processos de armazenamento específicos. Apesar de semelhantes na extração, os piscos do Peru e do Chile apresentam diferenças importantes. No Peru, a bebida passa por uma única destilação e não recebe adição de água, além de ser armazenada em recipientes neutros.
Já no Chile, o pisco costuma envelhecer em barris de madeira, o que altera seu sabor e aroma, resultando em um perfil mais seco e amadeirado. Essas variações resultam em bebidas diferentes, que agradam a preferências distintas.
Além das diferenças de produção, também existem diversas categorias da bebida. No Chile, há o pisco branco, o de guarda e o envelhecido, definidos principalmente pelo tempo de armazenamento. Já no Peru, as classificações incluem o pisco puro, feito com um único tipo de uva, o mosto verde e o acholado, que combina diferentes variedades. O fato é que, independentemente da origem, o pisco é uma bebida versátil e apreciada em várias partes do mundo, que pode ser consumida pura ou em coquetéis.