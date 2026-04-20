O que é o alcaçuz? Veja benefícios e como usar

Ele pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e feiras, geralmente na forma de raiz seca, extratos ou cápsulas. O alcaçuz se destaca pela capacidade de combater microrganismos, como bactérias e fungos, incluindo espécies resistentes a medicamentos. Além disso, apresenta ação antioxidante e auxilia na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres.
Estudos também indicam que pode contribuir para a regulação dos níveis de açúcar no sangue e fortalecer o sistema imunológico ao aumentar a produção de células de defesa. Outro ponto relevante é seu potencial antiviral, especialmente contra infecções respiratórias.
Ele também possui forte ação anti-inflamatória e pode agir como alguns medicamentos utilizados no tratamento de inflamações. Além disso, ajuda a proteger o estômago e o fígado, por isso é útil em casos de gastrite, úlceras e inflamações hepáticas. Outro benefício bastante conhecido é sua capacidade de aliviar irritações na garganta e facilitar a eliminação do catarro.
Uma das formas mais populares de usar o alcaçuz é por meio do chá, preparado a partir da raiz da planta, que libera suas substâncias ativas na água quente. Outra forma comum são as cápsulas, que oferecem uma dosagem mais controlada e precisa, sendo geralmente indicadas para fins terapêuticos, especialmente quando há orientação de um profissional de saúde.