Galeria O que é o alcaçuz? Veja benefícios e como usar Utilizado há séculos em diferentes culturas, o alcaçuz é uma planta medicinal bastante conhecida por suas propriedades terapêuticas e pelo uso no tratamento de diversos problemas de saúde. Assim, ele se destaca, principalmente, por seus efeitos no sistema digestivo e respiratório. Mas, apesar dos benefícios, o uso do alcaçuz exige cuidados, já que pode provocar efeitos colaterais quando consumido de forma inadequada. Por isso, entender suas funções, formas de uso e possíveis riscos é essencial. Por Flipar

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