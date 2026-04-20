Celebridades e TV Em 20 de abril, há 33 anos, morria Cantinflas: conheça a história do humorista mexicano que encantou Charles Chaplin “Ele é o maior comediante vivo”. Foi com esta frase que Charles Chaplin expressou sua admiração por Mario Moreno, o Cantinflas. O Flipar conta a seguir quem foi esse humorista mexicano que impressionou com seu talento o criador de Carlitos. Por Flipar

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