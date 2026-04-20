Economia Tipos de plásticos: desafios invisíveis e impactos no cotidiano O plástico é um dos materiais mais presentes em nossa vida cotidiana, moldando desde embalagens até componentes tecnológicos. Sua versatilidade e baixo custo explicam a popularidade, mas também trazem desafios ambientais e sociais. Ao longo das décadas, diferentes tipos de plásticos foram desenvolvidos para suprir necessidades específicas, cada um com propriedades únicas. Entender essas diferenças é essencial para compreender como o consumo influencia a reciclagem e a sustentabilidade. Veja a se Por Flipar

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