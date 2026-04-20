Galeria Evento em Buenos Aires reúne milhares em tributo a um ano de morte do Papa Francisco Uma multidão se reuniu na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, para homenagear o legado do Papa Francisco às vésperas do primeiro aniversário de sua morte, que acontece em 21 de abril de 2026. O evento “Francisco vive en el encuentro” combinou música eletrônica e espiritualidade. A apresentação foi conduzida pelo padre e DJ português Guilherme Peixoto, conhecido internacionalmente após sua participação na Jornada Mundial da Juventude 2023. Com apoio da Arquidiocese local e da prefeitura, o encontro g Por Flipar

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