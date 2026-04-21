Elizabeth II faria 100 anos em 21 de abril: rainha foi a mais longeva do Reino Unido

Naquele dia, Elizabeth II foi colocada em observação médica e seus familiares mais próximos foram avisados, viajando diretamente para onde ela estava.
A rainha já vinha apresentando problemas de saúde cerca de um ano antes de sua morte. Ela passou a noite em um hospital em outubro de 2021 e foi diagnosticada com covid-19 em fevereiro de 2022.
O herdeiro do trono foi o seu filho, Charles. Ela deixou outros três filhos, que teve com o também falecido príncipe Philip: Anne, Andrew e Edward.
O último compromisso público dela como rainha aconteceu no dia 06 de setembro de 2022. Na ocasião, ela nomeou Liz Trussa como a nova primeira-ministra da Grã-Bretanha. Veja curiosidades sobre a rainha!
Elizabeth nasceu no dia 21 de abril de 1926, porém ela também comemorava seu aniversário no segundo sábado de junho, no evento intitulado 'Trooping the Colour', realizado na The Mall, em Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido.
Neste evento, participavam diversos soldados, cavalos, apresentação da Força Aérea, os mais variados músicos e membros da família real.
O apelido de infância de Elizabeth era Lilibeth, pois quando menor ela não conseguia pronunciar corretamente seu nome. Ela foi batizada como Elizabeth Alexandra Mary Windsor.
Estar na presença dela era um momento único e também com muitas regras. Primeiro era necessário falar 'Your Majesty', sabendo que era a rainha quem ditava o assunto e decidia qual seria o tema da conversa.
Embora tenha sido coroada em 1953, Elizabeth II assumiu o trono do Reino Unido em 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI.
Por ser rainha do Reino Unido, Elizabeth tinha vários 'privilégios', entre eles não precisar emitir um passaporte e até dirigir sem carteira de motorista sem ser punida.
Além disso, ela também não precisava pagar impostos e não seria presa caso cometesse um crime. No caso, os ministros da majestade é quem responderiam as autoridades se ela realmente fizesse algo fora da lei.
No ano de 1945, Elizabeth entrou no Serviço Territorial Auxiliar feminino e treinou como motorista de caminhão, tentando ajudar de alguma forma sua nação durante a Segunda Guerra Mundial.
Em 1968, ela visitou o Brasil e, como parte dos seus afazeres no país, ela assistiu uma partida de Pelé no estádio do Maracanã. Ela estava acompanhando do príncipe Philip.
Outro grande privilégio que Elizabeth II teve na vida foi de ser uma das primeiras pessoas a usar a internet, em 1976. Na época, ela foi até um centro de pesquisas em telecomunicações no Reino Unido, onde estava a primeira rede de computadores.
Nem todos se lembram, mas a rainha sofreu uma tentativa de assassinato em 1981. No dia 14 de outubro, ela visitava a Nova Zelândia, e um garoto local de 17 anos disparou um rifle de calibre 22 do quinto andar de um prédio.
O rapaz foi capturado pelas autoridades e, pouco depois, confessou que tentou assassinar a rainha. Ele se suicidou em 1997, quando estava preso e prestes a ser julgado por outros crimes que cometeu.
Em 1947, Elizabeth casou-se com o príncipe Philip, duque de Edimburgo. Eles tiveram um casamento duradouro de 73 anos, até a morte dele em abril de 2021.
O reinado de Elizabeth II não esteve isento de desafios. Ela enfrentou crises familiares, como os divórcios de três de seus filhos, a morte da princesa Diana em 1997, e controvérsias envolvendo o príncipe Andrew.
Apesar disso, ela era vista como uma figura unificadora, especialmente em momentos de crise, como a Segunda Guerra Mundial e a pandemia de COVID-19.