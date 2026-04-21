Galeria Elizabeth II faria 100 anos em 21 de abril: rainha foi a mais longeva do Reino Unido Elizabeth II completaria 100 anos em 21 de abril de 2026, data que marca um século de seu nascimento. A monarca entrou para a história como a mais longeva e a de reinado mais extenso do Reino Unido. Sua trajetória atravessou décadas de transformações políticas e sociais, consolidando seu papel como figura central da monarquia. Elizabeth II morreu numa quinta-feira, dia 08/09/2022, aos 96 anos. A informação na época foi divulgada na conta oficial da Família Real no Twitter (hoje X). Por Flipar

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