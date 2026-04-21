Galeria Avicii: o legado do DJ que revolucionou a música eletrônica e morreu jovem No dia 20 de abril de 2018, morreu o DJ, produtor, cantor e compositor Avicii. Ele foi um dos principais nomes da música eletrônica e ajudou a tornar o EDM popular no mundo todo. Suas músicas misturavam eletrônico com outros estilos, o que conquistou um público enorme ao redor do mundo. Entre seus maiores sucessos estão canções como “Wake Me Up!”, “Hey Brother” e “The Nights”. Ao longo da carreira, recebeu prêmios, indicações importantes e se tornou um dos DJs mais reconhecidos de sua geração. Por Flipar

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