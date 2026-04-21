Avicii: o legado do DJ que revolucionou a música eletrônica e morreu jovem

Tim Bergling, seu nome de batismo, nasceu em 8 de setembro de 1989, em Estocolmo, na Suécia. O nome artístico “Avicii” foi escolhido após ele descobrir que seu nome real já era usado na internet. Filho da atriz Anki Lidén, demonstrou interesse pela música desde cedo. Aos oito anos, por exemplo, já experimentava sons em casa e, por isso, começou a produzir suas próprias músicas ainda adolescente, usando o programa FL Studio.
No início da carreira, Avicii publicava suas músicas em fóruns na internet para receber opiniões de outros usuários. Em 2007, conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora e lançou “Lazy Lace”, sua primeira música profissional. Foi em 2010 que alcançou seu primeiro sucesso internacional com “Seek Bromance”, que entrou nas paradas de vários países.
O sucesso rápido chamou a atenção de outras gravadoras e, ainda em 2010, assinou com a EMI Music. Seu primeiro álbum, “True”, lançado em 2013, foi bem recebido pela crítica e pelo público e contou com o single “Wake Me Up!”, que se tornou um sucesso mundial e chegou, inclusive, a liderar as paradas musicais em diversos países.
“Wake Me Up!” foi um dos maiores sucessos da música eletrônica. A canção chegou ao topo do Spotify Global Chart e quebrou recordes na plataforma. Foi a primeira música a ultrapassar 200 milhões de reproduções no Spotify. Além disso, ficou por 14 semanas em primeiro lugar na Billboard Dance/Electronic Songs.
Em 2014, Avicii participou da música oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014 realizada no Brasil. A faixa, intitulada “Dar um Jeito (We Will Find a Way)”, contou também com a participação de Carlos Santana, Wyclef Jean e Alexandre Pires. Também fez parceria com diversos cantores e bandas de sucesso. Em uma dessas ocasiões, trabalhou com Chris Martin na música “A Sky Full of Stars”, da banda Coldplay. Além de produzir a faixa, também gravou as partes de piano.
Em 2016, Avicii anunciou que deixaria as turnês por causa de problemas de saúde, além de encerrar sua parceria com o empresário de longa data. Um ano depois, lançou o documentário “Avicii: True Stories”, que mostrou os bastidores de sua carreira e o processo de decisão de encerrar as turnês devido aos problemas de saúde.
O sucesso rápido chamou a atenção de outras gravadoras e, ainda em 2010, assinou com a EMI Music. Seu primeiro álbum, “True”, lançado em 2013, foi bem recebido pela crítica e pelo público e contou com o single “Wake Me Up!”, que se tornou um sucesso mundial e chegou, inclusive, a liderar as paradas musicais em diversos países.
“Wake Me Up!” foi um dos maiores sucessos da música eletrônica. A canção chegou ao topo do Spotify Global Chart e quebrou recordes na plataforma. Foi a primeira música a ultrapassar 200 milhões de reproduções no Spotify. Além disso, ficou por 14 semanas em primeiro lugar na Billboard Dance/Electronic Songs.
Em 2014, Avicii participou da música oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014 realizada no Brasil. A faixa, intitulada “Dar um Jeito (We Will Find a Way)”, contou também com a participação de Carlos Santana, Wyclef Jean e Alexandre Pires. Também fez parceria com diversos cantores e bandas de sucesso. Em uma dessas ocasiões, trabalhou com Chris Martin na música “A Sky Full of Stars”, da banda Coldplay. Além de produzir a faixa, também gravou as partes de piano.
Em 2016, Avicii anunciou que deixaria as turnês por causa de problemas de saúde, além de encerrar sua parceria com o empresário de longa data. Um ano depois, lançou o documentário “Avicii: True Stories”, que mostrou os bastidores de sua carreira e o processo de decisão de encerrar as turnês devido aos problemas de saúde.
Desde 2012, ele enfrentava sérios problemas de saúde e chegou a ser internado com pancreatite causada pelo consumo excessivo de álcool. Durante o tratamento, passou a usar analgésicos fortes, como opioides, e acabou desenvolvendo dependência. Em 2015, foi internado em uma clínica de reabilitação para tentar se recuperar.
Para preservar sua saúde mental, se afastou dos palcos e passou a praticar meditação e fazer terapia, o que ajudou a reduzir sua ansiedade. Mesmo assim, a pressão da carreira e os problemas de saúde persistiram. Relatos indicam que sua equipe demorou a compreender a gravidade da situação.
Aos 28 anos, Avicii faleceu no dia 20 de abril de 2018, na cidade de Mascate, em Omã. Embora a causa não tenha sido detalhada publicamente pelas autoridades, sabe-se que o artista tirou a própria vida. Na época, a morte do DJ causou grande comoção mundial e gerou debates acerca da importância da saúde mental.
Em 2018, Avicii ainda trabalhava em novas músicas e chegou a apresentar trechos de colaborações com outros artistas. Após sua morte, foi lançado o álbum póstumo “Tim”, com faixas que ele estava produzindo. O disco inclui músicas como “SOS” e “Heaven”, e teve sua renda destinada a uma fundação criada em sua homenagem.
Em 31 de dezembro de 2024, a Netflix lanÃ§ou o Ãºltimo show ao vivo de Avicii, intitulado â??Avicii: Meu Ã?ltimo Showâ?, que ocorreu em 28 de agosto de 2016, no UshuaÃ¯a Ibiza Beach Hotel. TambÃ©m foi lanÃ§ado simultaneamente o documentÃ¡rio â??Avicii: Meu Nome Ã© Tim'. A apresentaÃ§Ã£o final de Avicii