Old Faithful: o famoso gêiser de Yellowstone que inspirou o Parque do Zé Colmeia

Situado na Bacia Superior de Gêiseres, no sudoeste de Yellowstone, ele é o mais acessível dos gêiseres. Sua área de observação é a mais preparada do parque. Conta com passarelas seguras, além de bancos, amplo estacionamento e um centro de visitantes moderno que monitora altura, duração e intervalos das erupções, permitindo previsões quase exatas e oferecendo informações científicas e educativas.
O parque de Yellowstone, aliás, se tornou mais conhecido pelo desenho animado do Zé Colméia e possui diversos gêiseres e nascentes termais que entram em erupção periodicamente. Mais de 4 milhões de visitantes anuais prestigiam suas belas paisagens, conhecidas pelos rios, cânions, termas e gêiseres.
O Old Faithful (o 'Velho Confiável') entra em erupção cerca de 20 vezes por dia, o que o torna altamente previsível. Com precisão de 90%, os cientistas conseguem antever a próxima explosão com margem de erro de apenas 10 minutos. Essa regularidade é rara entre gêiseres, o que reforça sua fama mundial. Para os turistas, essa previsibilidade garante que quase todos consigam assistir ao espetáculo natural.
As colunas de água e vapor atingem entre 30 e 55 metros, com média de 40 a 42 metros, e são visíveis a até 120 pés de altura. Tal variação é estável ao longo da história, tornando o Old Faithful um dos gêiseres mais confiáveis em termos de altura. A visão impressiona tanto de perto quanto de longe, já que a névoa pode ser vista a centenas de metros.
Cada erupção dura de 1,5 a 5 minutos. Esse intervalo é suficiente para que os visitantes apreciem o fenômeno em detalhes, observando a força da água e o vapor que se dissipam no ar. A duração também influencia a quantidade de água expelida, tornando cada erupção única.
Antes do terremoto de 1959, o Old Faithful explodia 21 vezes por dia. Após o evento sísmico, a frequência caiu para 20 vezes diárias. Essa mudança, quase imperceptível para turistas, é significativa para geólogos, que estudam como movimentos subterrâneos afetam a atividade geotérmica.
A quantidade de água lançada depende da duração da erupção: cerca de 3.700 galões em eventos curtos e até 8.400 galões em erupções mais longas. É como se uma piscina inteira fosse arremessada ao céu em questão de minutos, demonstrando a força acumulada sob a crosta terrestre.
Durante as erupções, a água atinge 95,6°C (graus Celsius), enquanto o vapor ultrapassa 177 °C. Essa intensidade torna perigoso se aproximar demais. Por isso, é obrigatório permanecer nas passarelas, já que a crosta ao redor é frágil e pode ceder sob o peso de uma pessoa.
Laboratório natural vivo, essencial para estudos geotérmicos, o gêiser mais famoso do mundo passou a sofrer uma real ameaça. Estudo realizado em 2021 revelou que o aumento das temperaturas, a redução da queda de neve e o aumento da chuva na Grande Área de Yellowstone ameaçam desativar completamente o gêiser no final deste século.
Apesar de previsível, o Old Faithful não é imutável. Prova disso é que mudanças geológicas, como terremotos e variações subterrâneas, podem alterar sua frequência e intensidade. Ainda assim, continua sendo um lembrete da força e da beleza da Terra em constante transformação.
Mais do que um fenômeno geológico, o Old Faithful é parte da identidade americana, atraindo gerações de visitantes e cientistas. Ele simboliza a criação do primeiro parque nacional do mundo e inspira debates sobre preservação ambiental, turismo sustentável e a relação entre humanidade e natureza.