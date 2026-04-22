Galeria Entre memória e política: a história da estátua de Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro Em frente ao Palácio Tiradentes, no centro histórico do Rio de Janeiro, está posicionada a estátua de Tiradentes, em um espaço de grande relevância histórica e política para o Brasil. Mais do que um simples monumento, a escultura integra um cenário carregado de simbolismo, que remete ao período da Inconfidência Mineira e à personalidade mais famosa desse movimento do fim do século 18, Joaquim José da Silva Xavier. Muitas pessoas pensam que no local aconteceu a execução de Tiradentes, porém o eve Por Flipar

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