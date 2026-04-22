Galeria Catedral de Brasília: arquitetura e inovação O aniversário de Brasília é celebrado no dia 21 de abril, data oficial em que a capital federal foi inaugurada em 1960 por Juscelino Kubitschek. Desde sua origem, a cidade foi idealizada por JK para representar modernidade, organização e desenvolvimento no país. Além disso, tornou-se um dos maiores marcos do planejamento urbano do século XX. Sua construção rápida e estratégica chamou a atenção do mundo inteiro e, por isso, Brasília é frequentemente vista como um símbolo da capacidade de transfor Por Flipar

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