Fluorescente x fosforescente: entenda a diferença entre os materiais que brilham de formas distintas

A fluorescência ocorre quando um material absorve luz e a reemite quase instantaneamente. Isso significa que ele só brilha enquanto está sendo iluminado, especialmente por luz ultravioleta. Ao desligar a fonte, o brilho desaparece imediatamente, sem transição.
Um exemplo comum de fluorescência são as canetas marca-texto, que parecem intensas sob certas luzes. Roupas neon em festas com luz negra também mostram esse efeito com bastante clareza. O mesmo acontece com tintas usadas em ambientes artísticos e decorativos.
Já a fosforescência envolve um processo mais lento de liberação de energia. O material absorve luz e continua emitindo brilho mesmo depois que a fonte é retirada. Esse efeito pode durar de alguns segundos até várias horas, diminuindo gradualmente
Entre os exemplos mais conhecidos estão as estrelas coladas no teto de quartos, que brilham no escuro. Ponteiros de relógios e placas de saída de emergência também utilizam esse recurso. Nesses casos, o objetivo é manter a visibilidade mesmo sem iluminação.
De forma simples, a fluorescência exige luz contínua para funcionar, enquanto a fosforescência “carrega” e libera brilho depois. Essa diferença explica por que cada uma é usada em contextos específicos. Saber identificá-las torna mais fácil entender fenômenos visuais do cotidiano.