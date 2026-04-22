Galeria Fluorescente x fosforescente: entenda a diferença entre os materiais que brilham de formas distintas A diferença entre fluorescência e fosforescência costuma gerar dúvida, mas está presente em objetos do dia a dia. Ambos os fenômenos envolvem a emissão de luz por materiais que absorvem energia, geralmente luminosa. No entanto, o comportamento dessa luz ao longo do tempo é o que realmente distingue um do outro. Enquanto um depende da presença constante de iluminação, o outro consegue “guardar” energia por um período. Essa característica faz com que sejam usados em situações diferentes, desde dec Por Flipar

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