Conheça algumas das estradas mais perigosas do mundo

Passage du Gois (França) - Estrada situada na Baía de Bourgneuf, que une a Ilha de Noirmoutier ao continente, em Vendée.
É famosa porque fica submersa conforme as marés. A via é transitável durante a maré baixa, ficando inundada duas vezes por dia durante a maré cheia, atingindo até 4m de profundidade.
Pangi Kishtwar (Índia) - A estrada entre Keylong e Kishtwar acompanha o desfiladeiro do Rio Chenab, na região da Caxemira.
A estrada não é asfaltada, não possui qualquer mureta de proteção e, ainda por cima, uma cachoeira cai diretamente na estrada, provocando correnteza.
Karakoram Road (Paquistão) - Liga a capital paquistanesa de Islamabad a Kashgar, na China. São 1.300 km de extensão.
É a estrada pavimentada a maior altitude no mundo: 4.693m (12 vezes a altura do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro). Fica mais perigosa ainda quando neva.
Passo Stelvio (Itália) - Apelidada de Espaguete, tem 60 curvas fechadas que contornam os Alpes, do Leste. O passo fica entre as localidades de Stelvio, no Tirol do Sul, e Bormio, na província de Sondrio, Lombardia.
Construída em 1820, é a estrada situada a maior altitude na Itália: 2.757m.
Khardung La (Índia) - Construída em 1976, fica num desfiladeiro na região de Ladakh e fecha de outubro a maio, período de mais nevasca.
A estrada de terra chega a 5.602m de altitude e é sujeita a desmonoramento de pedras e derretimento de neve.
Estrada da Morte (Bolívia) - É um caminho estreito, de 80 km de extensão, que foi construído com trabalho escravo de prisioneiros paraguaios, durante a Guerra do Chaco, na década de 1930.
A estrada precária liga a capital La Paz à região de Los Yungas, a nordeste, onde se desce 3.600m em apenas 64 km de extensão. Sua altitude chega a 4.650m acima do nível do mar, tornando o ar rarefeito, o que dificulta ainda mais o percurso.
Dalton Highway (EUA) - Liga Livenhood a Prudhoe Bay, áreas remotas do Alasca. Tem 660 km e apenas um posto de gasolina no percurso.
Além disso, os motoristas devem estar atentos às mudanças do tempo. A estrada não tem asfalto, somente terra e cascalho, e fica escorregadia com a neve.
Cuesta Caracoles - Liga Santiago (Chile) a Mendoza (Argentina), com 29 curvas sinuosas, muito fechadas e sem qualquer proteção, na Cordilheira dos Andes.
A estrada tem 40 km de extensão e a subida é íngreme, a 3.175m de altitude. Nas primeiras 20 curvas, o motorista já sobe 300 dos 700m totais.
Túnel Guoliang (China) - Fica nas montanhas Taihang, na província de Henan, na China. Começou a ser construído em 1972 por treze aldeões liderados por Shen Mingxin. Para jogar entulhos da escavação, eles abriram buracos que parecem 'janelas'. Foi aberta ao público em 1/5/1977.
Em dias de chuva, as paredes e pisos do túnel ficam escorregadios e cachoeiras se formam na encosta da montanha, com risco de graves acidentes.
Rodovia do Atlântico (Noruega) - Estrada de 8 km com 8 pontes e que foi construída por cima de um arquipélago no Oceano Atlântico. A ponte mais longa (260 metros) e famosa é a Storseisundet que ganhou o título de “Construção Norueguesa do Século”.
A estrada tem muitas curvas - uma delas especialmente acentuada e assustadora, dando impressão de que o carro vai perder o controle e cair. No mês de outubro, tempestades são mais comuns no Atlântico e ondas gigantes atingem as pontes.