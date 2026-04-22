Notícias Conheça algumas das estradas mais perigosas do mundo Viajar costuma ser sinônimo de descanso, mas nem sempre é assim. Existem estradas ao redor do mundo que colocam qualquer motorista à prova, seja pela altura, pelas curvas perigosas ou pelas condições extremas — e nem todo mundo tem coragem de encarar. Por Flipar

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