Estilo de Vida Veja tradições preservadas no interior do Brasil Celebrado em 5 de agosto, o Dia da Cultura Caipira valoriza tradições que atravessam gerações no Brasil. Entre músicas, costumes e modos de vida, a data reforça a importância de preservar uma identidade cultural rica e cheia de história. Por Flipar

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