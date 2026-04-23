Entretenimento 23 de abril, Dia do Choro: ritmo é Patrimônio Cultural do Brasil O dia 23 de abril é celebrado como o Dia do Choro, uma data dedicada a um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira. Em 2024, o IPHAN oficializou o choro como o 53° Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reconhecendo sua relevância histórica e cultural. Surgido no século XIX, o estilo reúne influências europeias e africanas, resultando em uma sonoridade única e sofisticada. Com forte presença de instrumentos como flauta, cavaquinho e violão, o choro se destaca pela riqueza melódica e Por Flipar

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