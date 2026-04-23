Jack Nicholson completa 89 anos: a trajetória do ator que detém um recorde no Oscar

Nascido em 22 de abril de 1937 na cidade de Neptune, no estado americano de Nova Jersey, Nicholson teve uma juventude marcada por circunstâncias familiares pouco convencionais, como a descoberta tardia de que sua mãe era, na verdade, sua avó, e que aquela que ele acreditava ser sua irmã era sua mãe biológica. Antes de alcançar o estrelato, trabalhou nos bastidores da indústria cinematográfica, passando por funções como office boy e assistente de produção nos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer. Ness
Seus primeiros papéis vieram em produções de baixo orçamento, especialmente sob a direção de Roger Corman (1926 - 2024), nome marcante do universo dos chamados filmes B e que foi fundamental para sua formação artística e para o desenvolvimento de seu estilo versátil. Sua estreia no cinema se deu em “The Cry Baby Killer”, de 1958, que teve produção de Corman.
A virada na carreira do ator ocorreu com “Easy Rider” (“Sem Destino”, no Brasil), marco da contracultura norte-americana. No papel do advogado George Hanson, Nicholson conquistou sua primeira indicação ao Oscar, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, e ganhou projeção internacional.
O sucesso do filme coincidiu com a ascensão da chamada Nova Hollywood, período em que jovens diretores e atores passaram a explorar temas mais ousados e realistas. Nicholson rapidamente se tornou um dos rostos mais representativos dessa geração, participando de obras que refletiam as transformações sociais e culturais dos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980.
Entre seus trabalhos mais celebrados está “Um Estranho no Ninho”, dirigido por Milos Forman. No papel de Randle McMurphy, Nicholson entregou uma atuação visceral que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator e ajudou o filme a conquistar os cinco principais prêmios da Academia na cerimônia de 1976, um feito raro na história do cinema.
Outro destaque da sua trajetória é “Chinatown”, dirigido por Roman Polanski, no qual viveu o detetive Jake Gittes em uma trama marcada por corrupção e tragédia, considerada uma das melhores atuações de sua carreira. Ainda nos anos 1970, Nicholson demonstrou versatilidade em “Profissão: Repórter”, do italiano Michelangelo Antonioni, reforçando seu prestígio também no cinema autoral europeu.
Na década de 1980, Nicholson consolidou sua imagem como um ator capaz de transitar entre gêneros. Em “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, criou uma das figuras mais icônicas do terror psicológico com Jack Torrance, cuja performance intensa permanece como referência cultural.
Já em “Laços de Ternura” (1983), conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, mostrando domínio também em papéis mais sensíveis. Em “Batman” (1989), dirigido por Tim Burton, interpretou o vilão Coringa com uma abordagem irreverente e sombria, que marcou a história das adaptações de quadrinhos no cinema e influenciou versões posteriores do personagem.
Nos anos 1990, Nicholson manteve sua relevância com atuações elogiadas em filmes como “Questão de Honra” (1992) e “Melhor é Impossível” (1997), que lhe rendeu seu terceiro Oscar pela atuação como Melvin Udall, um escritor com transtorno obsessivo-compulsivo, equilibrando humor e drama em uma atuação amplamente aclamada.
Além do cinema, Nicholson sempre manteve forte presença na cultura popular e no universo esportivo, sendo um torcedor símbolo do Los Angeles Lakers, tradicional franquia de basquete da NBA, frequentemente visto à beira da quadra em jogos da equipe. Sua imagem pública, marcada por óculos escuros, sorriso enigmático e personalidade irreverente, contribuiu para consolidar seu status de ícone.
Nos anos 2000, continuou atuando em produções de destaque, como “Os Infiltrados”, de Martin Scorsese, e “Antes de Partir”, ao lado de Morgan Freeman. Seu último trabalho no cinema foi em “Como Você Sabe”, de 2010. Desde então, Nicholson se afastou das telas, embora continue sendo uma referência incontornável para atores e cineastas.