Celebridades e TV Jack Nicholson completa 89 anos: a trajetória do ator que detém um recorde no Oscar O ator Jack Nicholson, que completou 89 anos em 22 de abril de 2026, tem uma carreira que atravessa mais de cinco décadas. Ele construiu uma filmografia marcada por personagens intensos, muitas vezes ambíguos e psicologicamente complexos, que marcaram Hollywood. Com 12 indicações ao Oscar, um recorde entre atores homens, e três estatuetas conquistadas, ele se consolidou como um dos artistas mais respeitados de sua geração, frequentemente citado ao lado de nomes como Marlon Brando e Al Pacino ent Por Flipar

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