23 de abril é Dia de São Jorge: descubra em que países ele é mais popular e como é cultuado

Jorge tem igrejas espalhadas pelo mundo. Ele é venerado nas igrejas Católica, Ortodoxa e Anglicana. Só que nos países de religião ortodoxa, a sua data de celebração é 6 de maio. Jorge é é tão poderoso que é o santo padroeiro em seis países: Portugal, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia.
Jorge também é cultuado pelos adeptos de religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, Jorge é Ogum. Sua fama é de Santo Guerreiro. E Ogum é o orixá da força e da coragem.
Geórgia, inclusive, tem esse nome associado a São Jorge, refletindo a forte devoção histórica ao santo no país. Ao longo dos séculos, ele se tornou um dos principais símbolos religiosos e culturais da nação. Sua imagem é frequentemente ligada à proteção e à identidade do povo georgiano. Não por acaso, São Jorge também aparece no brasão de armas do país, reforçando sua presença marcante na tradição local.
São Jorge também está presente no brasão de armas da Lituânia. A imagem do santo aparece como um cavaleiro montado, símbolo de coragem e proteção. Essa representação reforça sua importância histórica e cultural além do contexto religioso.
Na Sérvia, a Igreja de Oplenac, dedicada a São Jorge, é considerada um verdadeiro colosso artístico e religioso. O templo impressiona pela grandiosidade e pela riqueza de detalhes em sua construção. Seu interior é inteiramente decorado com afrescos, formando um vasto conjunto visual de grande impacto.
Na Etiópia, a Igreja de São Jorge, erguida no século 12, é um impressionante templo monolítico escavado diretamente na rocha. Localizada em Lalibela, a construção faz parte de um conjunto de igrejas históricas reconhecidas mundialmente. Sua arquitetura singular e significado religioso transformam o local em um dos mais notáveis patrimônios culturais e espirituais da África.
Em Portugal, o Castelo de São Jorge tem origens que remontam ao século I antes de Cristo e foi uma importante fortaleza estratégica ao longo da história. Localizado em Lisboa, teve papel relevante na defesa da cidade. São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros e também símbolo de proteção associado ao país.
Ele chegou a ser padroeiro da Inglaterra, mas foi substituído por São Pedro pelo Papa Leão XII em 1893. Mas a própria bandeira inglesa tem referência ao santo. A cruz de São Jorge estampa o símbolo do país.
Jorge também é padroeiro de oito cidades: Londres (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Gênova (Itália), Régio da Calábria (Itália), Ferrara (Itália), Friburgo em Brisgóvia (Alemanha), Moscou (Rússia) e Beirute (Líbano). Na foto, brasão de armas de Moscou.
Em Barcelona - e em toda a Catalunha - o dia de São Jorge é comemorado como um Dia dos Namorados. Também conhecido como Dia da Rosa ou Dia do Livro. É costume as mulheres receberem flores dos homens e presenteá-los com livros.
Em Veneza, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade está ligado a São Jorge. Trata-se da Basílica de São Jorge Maior (San Giorgio Maggiore), situada em uma ilha em frente à Praça de São Marcos. Com sua igreja e torre imponentes, o conjunto arquitetônico se destaca na paisagem veneziana. O local é um dos cenários mais fotografados da cidade e reforça a presença histórica do santo na cultura europeia.
Em Beirute, capital do Líbano, a Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge é considerada a igreja mais antiga da cidade. Construída no século 12, ela ocupa um local de grande importância histórica e religiosa. O templo reflete a longa presença do cristianismo na região e preserva elementos arquitetônicos marcantes. Além disso, permanece como um importante centro de fé e patrimônio cultural local.
Na Bulgária, o Dia de São Jorge é celebrado como feriado nacional, reunindo tradições religiosas e populares. O santo é considerado patrono dos pastores e símbolo de proteção dos rebanhos. Pela tradição, é comum que as famílias preparem carneiro como prato principal da refeição. O costume remete a rituais antigos ligados à fertilidade, à renovação e à prosperidade.
Em Sofia, a Igreja de São Jorge é considerada uma das construções religiosas mais impressionantes da Europa. Erguida no século 4, ela é um dos edifícios mais antigos preservados da cidade. Sua estrutura em tijolos e formato circular se destaca em meio ao cenário urbano moderno. O interior abriga afrescos históricos que atravessaram séculos. Por isso, o local é visto como um importante marco cultural e arquitetônico da Bulgária.
No Brasil, São Jorge é reconhecido como padroeiro da Cavalaria do Exército Brasileiro. Sua imagem está associada à coragem, à disciplina e ao espírito de combate. Por isso, é frequentemente reverenciado em cerimônias e tradições militares.
São Jorge é um dos 14 Santos Auxiliares - intercessores no enfrentamento de doenças. Ao lado de S.Acácio, S.Bárbara, S.Brás, S.Catarina de Alexandria, S.Cristóvão, S.Ciríaco, S.Denis, S.Erasmo, S.Eustáquio, S.Egídio, S.Margarida de Antióquia, S.Pantaleão e S.Vito.
Pela tradição, Jorge nasceu entre 270 e 280, na Capadócia, na Turquia. São Jorge também é celebrado no dia 3 de novembro porque, neste dia, no século 4, foi reconstruída a igreja dedicada ao santo em Lida, Israel.
Em Lida, a Igreja de São Jorge é tradicionalmente apontada como o local onde estão as relíquias (restos mortais) de São Jorge. O templo é um importante destino de peregrinação cristã ao longo dos séculos. Fiéis de diversas partes do mundo visitam o local em busca de devoção e conexão espiritual. A tradição reforça a relevância histórica e religiosa do santo na região.
A imagem de São Jorge derrotando um dragão remonta a uma antiga lenda segundo a qual ele teria salvado uma princesa de um monstro. Com o tempo, essa narrativa ganhou força no imaginário popular e passou a ser amplamente representada na arte e na devoção. Como dragões não existem, a cena é entendida de forma simbólica. Ela representa a luta do bem contra o mal, da fé contra as adversidades. Por isso, tornou-se uma das imagens mais conhecidas e difundidas associadas ao santo.
A tradição conta que Jorge foi militar e chegou ao posto de capitão do Exército Romano, mas se revoltou com os planos do imperador Diocleciano de matar cristãos. Por isso, foi julgado, condenado e decapitado.
Dizem que a imagem de São Jorge aparece na Lua, formada por manchas no satélite natural da Terra. Tem gente que jura que consegue ver. É mais uma referência popular associada à imagem do santo.
São Jorge é figura frequente na música brasileira, aparecendo em letras que exaltam fé, proteção e resistência. Um dos exemplos mais conhecidos é “Pra São Jorge”, do Zeca Pagodinho, que se tornou um dos sucessos ligados ao santo. Na canção, a devoção se mistura ao cotidiano e à cultura popular. O artista, inclusive, é devoto declarado do guerreiro, o que reforça a autenticidade da homenagem.
Jorge Ben Jor é outro devoto de São Jorge e ajudou a eternizar essa ligação na música. Ele é autor de “Jorge da Capadócia”, uma das canções mais emblemáticas sobre o santo no Brasil. A composição mistura espiritualidade, proteção e elementos da cultura popular. Ao longo da carreira, o artista reforçou essa devoção em diferentes momentos. Assim, sua obra segue os passos simbólicos do guerreiro e mantém viva essa tradição.
São Jorge realmente dá muito samba e marca presença forte na cultura popular carioca. Ele é o padroeiro da Império Serrano, uma das mais tradicionais agremiações do carnaval do Rio. A devoção ao santo aparece em enredos, símbolos e na identidade da escola. Essa ligação reforça como fé e samba caminham juntos na história da cidade.
São Jorge também é um dos temas mais procurados para tatuagens, especialmente entre quem valoriza símbolos de fé e proteção. A imagem do guerreiro enfrentando o dragão é uma das mais escolhidas, carregada de significado espiritual. Muitos veem a tatuagem como um amuleto pessoal contra dificuldades e desafios. Além disso, o desenho costuma reunir elementos fortes e detalhados, o que o torna visualmente marcante.
No Brasil, uma das igrejas mais antigas dedicadas a São Jorge fica na Bahia. A Igreja Matriz de São Jorge, em Ilhéus, foi construída em 1556 e está entre os marcos históricos mais relevantes do período colonial. O templo se destaca pela importância religiosa e pelo valor arquitetônico. Além disso, integra o patrimônio cultural da região.
Oração de São Jorge: 'Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal'. Salve, Jorge!