Galeria 23 de abril é Dia de São Jorge: descubra em que países ele é mais popular e como é cultuado Celebrado em 23 de abril, São Jorge é um dos santos mais populares do mundo, venerado por diferentes culturas e religiões. A data faz referência ao dia e ao mês de sua morte, ocorrida no ano de 303, em Nicomédia, região que corresponde à atual cidade de Izmit, na Turquia. Considerado um guerreiro cristão, ele se tornou símbolo de coragem, fé e resistência diante das adversidades. Sua imagem, frequentemente associada à luta contra o mal, atravessou séculos e permanece forte no imaginário popular. Por Flipar

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