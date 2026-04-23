Galeria Marco do Descobrimento, na Bahia, guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasil Localizado na chamada Cidade Alta de Porto Seguro, o Marco do Descobrimento é um dos símbolos materiais mais antigos da presença portuguesa no território que viria a se tornar o Brasil. O monumento, trazido da Europa no início do século 16, está diretamente associado às primeiras iniciativas de ocupação e demarcação de posse por parte da Coroa portuguesa, poucos anos após a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500. Mais do que um ponto turístico, o marco representa um dos ra Por Flipar

- Reprodução do Flickr Gabriel Castaldini