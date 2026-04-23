Estilo de Vida Espada-de-São-Jorge: o que é verdade e o que é exagero sobre a planta símbolo de proteção A Espada-de-São-Jorge ganha destaque todo mês de abril por sua ligação cultural com o Dia de São Jorge, muito celebrado no Brasil. Presente em casas, entradas e jardins, a planta atravessa gerações como símbolo de proteção. Ao mesmo tempo, voltou ao centro das atenções por supostos benefícios à saúde. Mas é importante separar tradição, estética e ciência para entender seu real papel no ambiente doméstico. Por Flipar

Tom Knight wikimedia commons