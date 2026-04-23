Espada-de-São-Jorge: o que é verdade e o que é exagero sobre a planta símbolo de proteção

Nos últimos anos, reportagens passaram a destacar a espécie como uma “purificadora de ar”. A ideia tem origem em um estudo da NASA, realizado no fim dos anos 1980, que avaliou plantas em ambientes fechados. De fato, a espada-de-São-Jorge demonstrou capacidade de absorver alguns poluentes em condições controladas. Esse dado é verdadeiro, mas frequentemente apresentado fora de contexto.
O ponto central é que o experimento ocorreu em espaços pequenos, isolados e com alta concentração de substâncias específicas. Em uma casa comum, com circulação de ar, o efeito é muito mais discreto. Especialistas apontam que seria necessário um número elevado de plantas para gerar impacto significativo na qualidade do ar. Ou seja, não se trata de um “filtro natural” capaz de substituir ventilação ou outras medidas.
Isso não diminui o valor da planta. A espada-de-São-Jorge possui características interessantes, como a capacidade de realizar trocas gasosas também durante a noite, algo menos comum entre espécies domésticas. Além disso, contribui para o conforto visual e para a sensação de bem-estar no ambiente. Esses fatores, embora sutis, fazem diferença na experiência dentro de casa.
Para aproveitar a planta de forma coerente, o ideal é valorizá-la pelo conjunto: beleza, praticidade e simbolismo. Ela é resistente, exige pouca rega e se adapta bem a diferentes espaços, o que a torna uma boa escolha para quem não tem muita experiência com cultivo. Também pode ser usada na decoração de salas, quartos e até escritórios, sempre em locais com alguma iluminação indireta
No período próximo ao Dia de São Jorge, a planta pode ganhar ainda mais significado como elemento cultural e afetivo. Ter uma espada-de-São-Jorge em casa é uma forma de manter uma tradição viva, sem precisar recorrer a promessas exageradas. Com expectativas realistas, ela cumpre bem seu papel: decorar, simbolizar e contribuir de maneira leve para o ambiente.