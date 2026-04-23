Galeria A maravilha de Abu Simbel: templos esculpidos direto na rocha Abu Simbel é uma das maravilhas mais impressionantes do Egito Antigo, localizada às margens do Lago Nasser, no sul do país. Construído por Ramsés II no século 13 a.C., o complexo de templos celebra vitórias militares e a devoção aos deuses. As colossais estátuas esculpidas na fachada principal impressionam pela escala e pela perfeição artística. O local também guarda o Templo de Nefertari, dedicado à rainha favorita do faraó. A grandiosidade de Abu Simbel reflete poder político e espiritual, tor Por Flipar

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