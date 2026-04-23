Galeria Corações de ave: preparo prático e valor nutricional em destaque com muito sabor Os corações de ave são um ingrediente tradicional em muitas cozinhas, especialmente no Brasil, onde aparecem tanto em churrascos quanto em preparos caseiros. Pequenos e saborosos, eles têm textura macia quando bem preparados e absorvem facilmente temperos, o que amplia suas possibilidades culinárias. Apesar de simples, carregam forte identidade cultural. Por Flipar

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