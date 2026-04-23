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Corações de ave: preparo prático e valor nutricional em destaque com muito sabor

Os corações de ave são um ingrediente tradicional em muitas cozinhas, especialmente no Brasil, onde aparecem tanto em churrascos quanto em preparos caseiros. Pequenos e saborosos, eles têm textura macia quando bem preparados e absorvem facilmente temperos, o que amplia suas possibilidades culinárias. Apesar de simples, carregam forte identidade cultural.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Do ponto de vista nutricional, os corações se destacam por serem ricos em proteínas de alta qualidade, além de fornecerem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a manutenção da energia, da imunidade e da saúde muscular. Quando consumidos com moderação, podem integrar uma alimentação equilibrada.

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Outro ponto positivo é a praticidade. Os corações são fáceis de preparar, exigem poucos ingredientes e cozinham rapidamente em diferentes métodos. Isso os torna uma opção interessante para o dia a dia, especialmente para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor.

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Na churrasqueira, são bastante populares. Temperados com sal e, às vezes, marinados com alho e ervas, ficam dourados por fora e suculentos por dentro. O preparo direto no espeto realça o sabor e cria uma textura levemente crocante, muito apreciada em reuniões e encontros.

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Também podem ser feitos na frigideira, utilizando azeite, alho picado e cebola em rodelas finas. Nesse caso, o cozimento deve ser atento para garantir maciez sem ressecar. O resultado é um prato aromático, com sabores bem incorporados e ideal para acompanhar arroz e legumes.

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Outra alternativa é o uso da panela de pressão, que ajuda a deixar os corações mais macios antes de finalizar o preparo. Após esse cozimento inicial, podem ser salteados ou levados à frigideira para ganhar cor e sabor. Assim, unem praticidade e versatilidade em diferentes formas de preparo.

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