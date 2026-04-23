Strelitzia reginae: lembra um pássaro, mas é uma fascinante flor exótica

A strelitzia reginae pode atingir até dois metros de altura, destacando-se em qualquer paisagem pela imponência de suas folhas largas e flores esculturais. Essa dimensão impressionante é acompanhada por uma durabilidade notável, já que suas flores podem permanecer abertas por semanas sem perder o brilho. Além disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes climas tropicais e subtropicais reforça sua popularidade em jardins ao redor do mundo.
A flor recebeu o nome científico em homenagem à rainha Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, esposa do rei George 3º da Inglaterra, reforçando sua ligação histórica com a realeza. Essa associação contribuiu para que fosse vista como símbolo de sofisticação e status, especialmente em jardins europeus do século 18. Com o tempo, a ave-do-paraíso se consolidou como uma das plantas ornamentais mais desejadas, unindo tradição e modernidade em sua trajetória.
A polinização da strelitzia reginae é realizada principalmente por aves, que ao pousarem sobre a flor liberam o pólen em seus pés e bicos. Esse mecanismo engenhoso garante a reprodução eficiente da espécie e fortalece sua relação com o ecossistema local. O formato que lembra uma ave em voo não é apenas estético, mas também funcional para sua sobrevivência.
A ave-do-paraíso é amplamente cultivada para fins comerciais, sendo exportada como flor de corte para diversos países. Sua resistência após o corte e a aparência exótica fazem dela uma escolha frequente em arranjos sofisticados e eventos especiais. Esse comércio fortalece a economia de regiões produtoras e difunde a imagem da África do Sul como berço de espécies únicas.
Além de sua relevância ornamental, a strelitzia reginae desempenha papel ecológico importante ao atrair aves e insetos que contribuem para a biodiversidade. Sua presença em jardins e áreas verdes ajuda a manter o equilíbrio ambiental e a promover interações naturais. A flor é um lembrete de como estética e sustentabilidade podem caminhar juntas na valorização da natureza.