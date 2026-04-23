Galeria Strelitzia reginae: lembra um pássaro, mas é uma fascinante flor exótica A strelitzia reginae, popularmente chamada de ave-do-paraíso, é uma das flores mais reconhecíveis do mundo por sua forma que lembra o voo de um pássaro exótico. Originária da África do Sul, ganhou fama internacional por unir beleza ornamental e resistência, tornando-se presença constante em jardins tropicais e subtropicais. Sua estrutura colorida, com pétalas laranjas e sépalas azuis, cria um contraste vibrante que atrai olhares e polinizadores. Além de sua estética, a flor simboliza elegância, Por Flipar

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