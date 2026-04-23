Entretenimento Amarelinha: a brincadeira simples que atravessa gerações e culturas A amarelinha é uma brincadeira tradicional que atravessa gerações e culturas, sendo conhecida em diversas partes do mundo com pequenas variações. Sua origem é antiga e costuma ser associada ao período do Império Romano, quando soldados utilizavam desenhos no chão para treinar equilíbrio e coordenação. Com o tempo, a prática deixou o ambiente militar e passou a fazer parte do universo infantil. Espalhou-se pela Europa e, posteriormente, chegou às Américas por meio da colonização, adaptando-se aos Por Flipar

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