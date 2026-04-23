Galeria Olhar para o sol causa terçol? Entenda o mito e o que realmente afeta os olhos O terçol é uma inflamação comum que surge na pálpebra, geralmente causada por uma infecção bacteriana nas glândulas que ficam na base dos cílios. Ele aparece como um pequeno inchaço avermelhado, muitas vezes doloroso, que pode lembrar uma espinha. Apesar do desconforto, costuma ser um problema benigno e autolimitado. Em alguns casos, pode vir acompanhado de lacrimejamento, sensibilidade à luz e sensação de areia nos olhos. O quadro tende a evoluir rapidamente, chamando a atenção pelo aspecto vis Por Flipar

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