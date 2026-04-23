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Olhar para o sol causa terçol? Entenda o mito e o que realmente afeta os olhos

O terçol é uma inflamação comum que surge na pálpebra, geralmente causada por uma infecção bacteriana nas glândulas que ficam na base dos cílios. Ele aparece como um pequeno inchaço avermelhado, muitas vezes doloroso, que pode lembrar uma espinha. Apesar do desconforto, costuma ser um problema benigno e autolimitado. Em alguns casos, pode vir acompanhado de lacrimejamento, sensibilidade à luz e sensação de areia nos olhos. O quadro tende a evoluir rapidamente, chamando a atenção pelo aspecto vis

Por Flipar
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O surgimento do terçol está ligado, na maioria das vezes, à ação de bactérias presentes naturalmente na pele. Quando há obstrução das glândulas sebáceas da pálpebra, esses microrganismos se multiplicam e provocam a inflamação. Má higiene ocular e contato frequente das mãos com os olhos favorecem esse processo.

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Entre os sintomas mais comuns estão dor local, vermelhidão, inchaço e a formação de um pequeno ponto com pus. Em alguns casos, pode haver leve inchaço ao redor do olho. Embora incomode, o terçol raramente afeta a visão de forma significativa.

Andre Riemann - wikimedia commons

O tratamento costuma ser simples e pode ser feito em casa. Compressas mornas aplicadas sobre a região ajudam a aliviar a dor e a acelerar a drenagem natural. Evitar espremer o local é fundamental para não piorar a inflamação ou espalhar a infecção.

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Os cuidados diários fazem diferença na prevenção. Manter as mãos limpas, evitar compartilhar maquiagem e higienizar corretamente os olhos são medidas importantes. Quem usa lentes de contato deve redobrar a atenção com a limpeza e o armazenamento adequado.

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O terçol pode surgir em qualquer idade, desde crianças até idosos. No entanto, pessoas com baixa imunidade, blefarite ou tendência à oleosidade na pele podem ter maior propensão. Em geral, desaparece em poucos dias, mas, se persistir ou se tornar recorrente, o ideal é buscar avaliação médica.

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Na verdade, olhar diretamente para o sol pode causar danos sérios aos olhos, principalmente na retina, que é a parte responsável pela formação das imagens.

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Esse quadro é conhecido como queimadura solar da retina (retinopatia solar) e pode levar a visão embaçada, manchas escuras no campo de visão e até perda permanente da visão em casos mais graves.

Reprodução de TV

A exposição intensa à luz solar também pode provocar desconforto imediato, como dor, lacrimejamento e sensibilidade à luz. Diferentemente do mito do terçol, esses efeitos têm base científica e estão ligados à radiação ultravioleta e à intensidade da luz solar.

Divulgação Biblioteca Virtual em Saúde

A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de energia emitida pelo Sol que faz parte do espectro da luz, mas não pode ser vista pelos olhos humanos. Ela está logo além da luz violeta e possui mais energia do que a luz visível, o que explica sua capacidade de causar efeitos no corpo.

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Por isso, nunca é recomendado olhar diretamente para o sol, nem mesmo por poucos segundos, sem proteção adequada.o ideal é usar óculos de sol com proteção UV 100% (ou UV400), que bloqueiam tanto os raios UVA quanto UVB.

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Não basta que a lente seja escura: se não tiver filtro UV, ela pode até piorar a exposição, já que a pupila dilata.Chapéus ou bonés com aba também ajudam a reduzir a incidência direta de luz nos olhos.

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